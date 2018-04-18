Экспертиза подтвердила подлинность личностей Путина, Шойгу и Аксенова на видеодоказательствах по делу Януковича

Назначенная Оболонским районным судом Киева комплексная судебная экспертиза и судебно-портретная экспертиза видео- и звукозаписей из материалов дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене подтвердила подлинность личностей президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова, которые присутствуют на данных записях.

"Эксперты пришли к следующим выводам: изображение лица в файле "Крым. Путь на родину" (документальный фильм Андрей Кондрашова)" и изображение лица в файле, предоставленном в качестве сравнительного образца внешности гражданина Путина, принадлежит одному лицу (В.Путину)", - говорится в выводах экспертов Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, которые поступили в суд 3 апреля.

Аналогичные выводы экспертов касаются личностей министра обороны РФ Сергея Шойгу, самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова и командующего Черноморского флота РФ Александра Витко.

Эксперты заключили, что В.Путин, С.Шойгу, С.Аксенов и А.Витко принимали участие в разговорах, которые содержатся в аудиовидеофайле "Крым. Путь на родину" (документальный фильм Андрей Кондрашова)".

Такие же выводы экспертов касаются видеозаписи под названием "Встреча Владимира Путина с прессой по Украине", аудио- и видеофайлов с названиями "Крым. Обращение Сергея Аксенова к В.Путину. 1 марта", "Заявление Сергея Аксенова и обращение к Путину", "Аксенов обратился к Путину за помощью", "Крым. Экстренное обращение председателя Кабинета министров Сергея Аксенова. 01.03.2014", "Крым попросил помощи у России", "Кремль не оставит без внимания просьбу Крыма о помощи Украина".

Судья Владислав Девятко указал, что стоимость экспертизы составила 40 тыс. грн.

Проведение данной экспертизы было инициировано государственным адвокатом Игорем Ляшенко, который определенный период защищал В.Януковича в данном процессе по решению суда. На заседании 4 декабря 2017 года он подверг сомнениям подлинность личностей В.Путина, С.Шойгу и С.Аксенова на предоставленных прокуратурой доказательствах.

10 января 2018 года прокурор Руслан Кравченко попросил суд провести соответствующую экспертизу, "чтобы в будущем у суда не возникали сомнения о достоверности слов указанных лиц и присутствия этих лиц на данных видеозаписях".

Защита В.Януковича не возражала против данного ходатайства, но при этом адвокаты экс-президента не видели большой необходимости в данной экспертизе.