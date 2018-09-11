Эксперты ЕС, РФ и Украины в среду приступают к консультациям по транзиту газа
2018-09-11 15:27
Эксперты Еврокомиссии, России и Украины в среду, 12 сентября, приступают к трехсторонним переговорам по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мы договорились, что завтра начинаются консультации по газу на уровне экспертов", - сказал он.
Встреча министров энергетики России и Украины с вице-президентом Еврокомиссии по энергетике Марошем Шефчовичем по данному вопросу запланирована на октябрь.