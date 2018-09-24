Постоянный представитель при ООН Владимир Ельченко заявил, что необходимо перенести из Минска переговоры по Донбассу в какую-то другую столицу. Об этом он сообщил в эфире телеканала Прямой.

Свое мнение он аргументировал тем, что делегация Беларуси при ООН "хронически" голосует против любых идей и предложений Украины, которые даже не касаются военного конфликта с РФ.

"Мне кажется что надо уже делать серьезные выводы с позиции Беларуси, с позиции Казахстана... Но так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют "против", - сообщил Ельченко.

Ельченко заявил, что полностью поддерживает идею переноса площадки переговоров из Минска в какую-то другую столицу.

"При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о какой нейтральности речь? И пусть они на нас не обижаются, но факты на табло Генассамблеи", - добавил постпред при ООН.

Напомним, следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 2 октября. После заседания контактной группы спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что координатор рабочей группы ТКГ по гуманитарным вопросам, посол Тони Фриш встретился с незаконно удерживаемыми на Донбассе.