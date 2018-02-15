ЕС и НАТО усилят сотрудничество в противостоянии киберугрозам и терроризму

Европейский союз и НАТО договорились об усилении сотрудничества в сфере киберзащиты и противостояния террористическим угрозам, а также в сфере военной мобильности, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в четверг по итогам встречи глав оборонных ведомств стран-членов Альянса.

По словам генсека НАТО, накануне в заседании участвовали Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, представители Финляндии и Швеции. "Мы провели очень хорошую встречу, на которой обсудили сотрудничество НАТО и ЕС. Мы все считаем, что это сотрудничество играет важную стратегическую роль", - сказал он.

"Мы привержены цели усилить наше сотрудничество в области мобильности военных, кибербезопасности и противодействия террористическим угрозам", - подчеркнул Й.Столтенберг.