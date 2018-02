ЕС может исключить Лукаш и Клюева из санкционного списка

Европейский союз может исключить из санкционного списка соратников бывшего президента Украины Виктора Януковича: бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш и бизнесмен Сергей Клюев могут быть исключены из списка санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств. Янукович и еще 12 человек могут остаться в списке еще на один год", - написал он.

The former justice minister of #Ukraine Olena Lukash & the businessman Sergei Klyuyev look set to be removed from the EU sanctions list for the misappropriation of Ukrainian state funds. #Yanukovych & 12 others likely to remain listed for another year - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 20, 2018

Напомним, ранее встрийский президент Александер Ван дер Беллен сообщил, что Австрия не намерена инициировать пересмотр или ослабление санкции Евросоюза против России, несмотря на экономические потери для себя.

При этом глава МИД Германии Зигмар Габриэль уверен, что Европейский союз может начать пошаговое снятие санкций с России только после введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник считает предательством идею об ослаблении санкций против Российской Федерации.

Как известно, в конце декабря Швейцария на год продлила замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича.