ЕС рассмотрит предложение о международном мониторинге в Керченском проливе, - Климкин

Евросоюз рассмотрит идею введения в Керченском проливе международной мониторинговой миссии

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНИАН .

По словам министра, вопрос международного контроля обсуждался в том числе из-за узурпации Россией прав в области судоходства не только Украины, но и других стран.

"Мы говорим о подобном механизме с некоторыми странами Европейского Союза. Будем продолжать эти дискуссии", - добавил Климкин.

При этом глава МИД Украины признал, что введение мониторинга в Керченском проливе необходимо будет обсуждать и с Россией.

Ранее Германия предложила ОБСЕ распространить работу миссии на Азовское море. Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместотого, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины. ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" . По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины . Рада ввела военное положение в 10 областях Украины.

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