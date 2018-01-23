Если РФ вернется в ПАСЕ, европейским политикам придется разделить ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях – И.Геращенко

Возвращение делегации Российской Федерации в ПАСЕ без выполнения Москвой резолюций организации недопустимо, если это произойдет, европейским политикам придется взять часть ответственности на себя за нарушение прав человека на оккупированных территориях Украины, заявляет член украинской делегации в ПАСЕ, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Сегодня активизировались попытки вернуть российскую делегацию без выполнения ею каких-либо условий, то есть без выполнения резолюций Совета Европы, который требует от Российской Федерации уважения к международному гуманитарному праву, правам человека, суверенитету и территориальной целостности Украины, требует отдать аннексированный, украденный Крым и уйти прочь с Донбасса", - сказала она в эфире канала "112.Украина" из Страсбурга во вторник.

И.Геращенко отметила, что такие попытки предпринимаются через создание "ad hoc комитета", в рамках которого будут обсуждать возвращение российской делегации якобы для высокой цели – чтобы все 47 стран-членов Совета Европы готовились к юбилейному саммиту, который состоится в 2019 году.

Она считает недопустимым закрывать глаза на нарушения прав человека и насилие, в связи с российской агрессией против Украине.

И.Геращенко подчеркнула, что украинская делегация была шокирована выступлением генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда.

Вице-спикер добавила, что миссия украинской делегации на зимней сессии ПАСЕ – информировать о сложной ситуации с правами человека на оккупированных Россией территориях Украины.

"Мы будем стоять на позиции, что соглашательская позиция, диалог – это прекрасно, но тогда все европейские политики должны взять на себя также часть ответственности за попустительство в нарушении прав человека", - сказала она.