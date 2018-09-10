ЕСПЧ может сообщить о сроках рассмотрения украинского иска о политзаключенных в сентябре

Министр юстиции Павел Петренко рассчитывает, что в сентябре Европейский суд по правам человека сообщит о сроках рассмотрения межгосударственного заявления относительно украинских политзаключенных Кремля. Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".

Петренко добавляет, что Министерство юстиции подало межгосударственное заявление в ЕСПЧ относительно нарушения Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении политических заключенных, которые незаконно удерживаются на территории РФ.

"Дело это движется, мы просили суд, чтобы оно рассматривалась быстрее, чем стандартно рассматриваются общегосударственные дела, потому что речь идет об угрозе жизни граждан, а не о каких-то спорах, которые могут длиться несколько месяцев или лет. Очень рассчитываю, что сейчас, в сентябре, когда суд начал рассматривать дела после летних каникул, мы получим от Европейского суда соответствующую информацию о графике и процессуальных сроках рассмотрения этого дела", - отметил Петренко.

Также министр добавил, Миньюст требовало от суда истребования информации относительно реального состояния здоровья Олега Сенцова. По его словам, предоставленную РФ информацию о состоянии здоровья режиссера нужно уточнить.

"Единственное, скажу откровенно, насколько эта информация является правдивой, зная вообще подход этого государства к истребованию информации, это вопрос, который требует дополнительного уточнения. Поэтому Украина требовала и требует далее доступа к Олегу украинского омбудсмена, который может объективно оценить состояние Олега, и соответствующих независимых медиков, которые окажут так же реальную картину состояния его здоровья", - подчеркнул министр.

Петренко добавил, что в заявлении Минюста, которую принял ЕСПЧ, речь шла и о других украинцах, которые находятся в тяжелом состоянии, это, в частности, Станислав Клих, Владимир Балух и другие.

"По ним мы так же просили суд. И я очень рассчитываю, суд в закрытом формате направит соответствующий запрос России относительно проверки их состояния здоровья", - заявил Петренко.