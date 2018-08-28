ЕСПЧ зарегистрировал новый иск Украины против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал новое межгосударственное заявление Украины против России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Twitter.

Отметим, что дело касается задержания и судебного преследования украинских граждан по различным уголовным обвинениям. В частности, заявление касается нарушений прав украинцев, которые незаконно удерживались или удерживаются в Крыму и России.

На данный момент в суде находятся четыре заявления Украины против РФ.

10 августа Украина подала межгосударственный иск в ЕСПЧ против России за нарушения прав украинских политзаключенных. В заявлении были описаны нарушения по 71 политзаключенному на 130 страницах из около трех тысяч страниц дополнений.

23 августа ЕСПЧ обязал правительство России проинформировать суд о состоянии здоровья украинских политзаключенных Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и Сергея Литвинова. По словам главы Министерства юстиции Украины Павла Петренко, РФ должна до 5 сентября предоставить информацию о состоянии здоровья этих политзаключенных.