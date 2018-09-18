Еврокомиссар написала письмо главе Минюста РФ с требованием освободить Сенцова

Европейский комиссар по вопросам юстиции Вера Юрова направила главе Минюста РФ Александру Коновалову письмо с призывом пересмотреть дело и освободить политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Юрова призвала обеспечить доступ к Сенцову украинской власти и украинскому омбудсмену.

"Я настоятельно призываю вас пересмотреть это дело из гуманитарных соображений и, учитывая международные обязательства России в области прав человека, освободить Сенцова", - говорится в письме.

"Такой жест направит миру мощный сигнал об обязательствах России соблюдать международное право и права человека", - добавляет еврокомиссар.

Напомним, российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила об удовлетворительном состоянии здоровья Сенцова. Хотя перед этим украинский омбусмен сообщала, что у Сенцова началась гипоксия.

Адвокат Динзе также отмечал, что состояние Сенцова ухудшилось и, возможно, его начнут кормить принудительно.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины призывало международных партнеров усилить давление на Российскую Федерацию для освобождения украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова.