Европейский суд юстиции отклонил иск бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова против Совета ЕС о снятии с него санкций, введенных в 2014 году. Об этом говорится в решении суда.

Экс-премьеру по-прежнему запрещено пребывать в ЕС, где заморожены его банковские активы. Кроме того Азарова приговорили к компенсации судебных расходов сторон.

Защита Азарова утверждала, что введение санкций нарушает фундаментальные права на собственность и ведение бизнеса и на независимое расследование. Также адвокаты заявляли, что экс-премьер Украины попал в черный список ЕС на основании ложного суждения.

Евросоюз 6 марта 2014 года ввел санкции против 18 граждан Украины, подозреваемых в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека, среди которых был и Азаров.