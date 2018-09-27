Евросоюз в ОБСЕ призывает освободить Сенцова, Балуха и других политзаключенных

Европейский Союз призывает Российскую Федерацией немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, активиста Владимира Балуха и других незаконно удерживаемых украинцев. Об этом заявил Постоянный представитель Евросоюза при ОБСЕ Иоаннис Враилас во время 1195-го заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ".

"Европейский Союз продолжает выражать глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося заключения украинского кинорежиссера Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые уже несколько месяцев голодают, относительно украинского журналиста Романа Сущенко, а также относительно других незаконно удерживаемых Российской Федерацией украинских граждан. Мы призываем к их немедленному и безусловному освобождению", - зачитал Враилас заявление делегации ЕС от имени всех 28 государств-членов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время речи на 73-й Генеральной Ассамблеи ООН заявлял, что все предложения украинской стороны обменять граждан РФ, осужденных за преступления против суверенитета Украины, на украинских политзаключенных, игнорируются Россией.

Также Порошенко говорил, что Москва должна почувствовать силу международного права. Он заявил, что был инициирован ряд дел против российской стороны в международных судах.