Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

"Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на командующего Объединенных сил", - сказал П.Порошенко в ходе визита в Донецкую область, сообщил его пресс-секретарь Святослав ‏Цеголко.