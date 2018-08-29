З нагоди візиту делегації РПЦ на Фанар 31 серпня для зустрічі з Вселенським патріархом Варфоломієм з питання недопущення надання Томосу про автокефалію УППЦ російські спецслужби проводять всілякі провокації на території України і в самому Стамбулі.

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук у Фейсбуці.

ФСБ Росії готує провокації з "українськими паломниками" в Стамбулі під час візиту делегації РПЦ, - Тимчук

"За даними наших джерел, ФСБ РФ ініціювала і сформувала кілька груп "українських паломників". Ці групи повинні прибути в Стамбул і під координацією вже резидентури СВР РФ у Туреччині провести провокації щодо делегації РПЦ під час її прибуття і перебування на Фанарі, в т.ч. числі силового характеру, під виглядом "патріотично і радикально налаштованих громадян України з відповідною атрибутикою", - написав він, повідомляє LB.ua.

Надалі, згідно з планом, після затримання "українських патріотів і радикалів" місцевими правоохоронцями вони повинні озвучити на камеру, що "прибули до Туреччини за завданням українських спецслужб, а саме питання координувалося безпосередньо з Адміністрації Петра Порошенка".

За словами депутата, цілі комплексу заходів такі:

- спробувати дискредитувати українську владу перед Вселенським патріархом і світовою спільнотою, в т.ч. і перед іншими помісними церквами;

- сформувати додаткову інформаційну картинку і посилити позиції делегації РПЦ перед зустріччю в контексті того, що "українська влада і радикали мало того, що вже переслідують і залякують представників Московського патріархату на території України, так уже цинічно дозволяють собі такі самі дії і у святая святих" .

Нагадаємо, 31 серпня предстоятель Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) відвідає Стамбул, де зустрінеться з патріархом Константинопольським Варфоломієм. Повідомляли, що під час візиту "сторони обговорять питання, що становлять взаємний інтерес".

1-3 вересня в Стамбулі відбудеться Синаксис - збори всіх архієреїв Константинопольської православної церкви на чолі з патріархом Варфоломієм. Перед цим у Вселенського Патріарха Варфоломія призначена зустріч з головою РПЦ.

Синод, на якому розглядатимуть українське питання, перенесли з вересня на жовтень.