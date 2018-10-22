ФСБ вербовала Нагорного и поручила ему создать партию для дестабилизации ситуации в Украине

В Службе безопасности Украины и Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) заявляют, что бизнесмен, волонтер, экс-супруг олимпийской чемпионки по гимнастике Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный по заданию ФСБ РФ должен был создать политическую партию для продвижения внешнеполитических интересов России и дестабилизации ситуации в Украине.

"Во время досудебного расследования, которое проводится следственным отделом Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры Киева, получена информация о вербовке ФСБ РФ указанного украинского общественного деятеля", - сказал начальник ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Олег Валендюк на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, по заданию кураторов из ФСБ Т.Нагорный должен был создать и развивать политическую партию как инструмент продвижения внешнеполитических интересов РФ и элемент дестабилизации ситуации в Украине.

"Эта структура должна была принять участие в выборах, и лоббировать и отстаивать интересы России, препятствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО, поднимать вопрос о предоставлении русскому языку статуса государственного языка в нашей стране", - сказал О.Валендюк.

В свою очередь заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Павел Яцюк добавил: "Задокументирована деятельность ФСБ и Службы внешней разведки РФ на территории Украины, и также процесс вербовки кадровыми сотрудниками. Получена информация о деятельности и пребывании на территории Украины агентурного аппарата спецслужб РФ".

По словам О.Валендюка, в сентябре гражданин РФ, собственник ряда коммерческих структур, который временно находится в Украине и постоянно проживает в Канаде, обратился в СБУ с заявлением о мошенничестве в отношении него. Это человек сообщил, что в Киеве к нему поступило несколько предложений от посредников, которые представляли высокопоставленные правоохранительные органы РФ.

"Двое российских граждан и гражданин Украины предлагали свои услуги по решению вопросов о закрытии уголовного дела в отношении него и его родителей на территории РФ и не объявлении его в розыск по линии Интерпола. Эти факты были подтверждены в ходе проведения негласных следственных действий", - рассказал начальник главка СБУ.

В частности, один из граждан Российской Федерации предлагал бизнесмену за 1,1 млн евро решить вопрос через высокопоставленных руководителей правоохранительных органов РФ.

"Правоохранители установили, что в Киеве бизнесмен встречался с Т.Нагорным, который позиционирует себя как общественный деятель, и он также предлагал свои услуги по посредничеству", - отметил О.Валендюк.

В частности, исходя из мошеннических мотивов, Т.Нагорный обещал решить вопрос за вознаграждение в 1 млн евро, и для решения этого вопроса должен был привлечь генерального прокурора РФ Юрия Чайку, воспользовавшись посредничеством сына экс-генпрокурора Украины времен президентства Виктора Януковича Виктора Пшонки Артема.

В ходе расследования была получена информация относительно вербовки российскими спецслужбами Т.Нагорного.

По словам О.Валендюка, 2-3 октября Т.Нагорный и двое граждан России были задержаны в Киеве во время попытки получить средства от бизнесмена. В настоящее время двое граждан РФ, которые имеют лицензии адвокатов, уведомлены о подозрении в совершении попытки мошенничества и им избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой залога. Один из них обоснованно подозревается в шпионаже в пользу Службы внешней разведки РФ.

Начальник ГУ СБУ напомнил, что Т.Нагорный уведомлен о подозрении в совершении госизмены и попытки покушения на мошенничество в особо крупных размерах. Суд избрал ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 528 600 грн. В понедельник суд рассматривает апелляционную жалобу прокуратуры на решение суда, поскольку следствие считает, что мерой пресечения должно быть безальтернативное содержание под стражей.