Российский газовый монополист ПАО "ГАзпром" подал аппеляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа. Об этом говорится в сообщении "Газпрома" в Twitter. Как сообщается, ходатайство в суд округа Свеа было подано вчера, 29 марта. В своем сообщении, российский газовый монополист утверждает, что оспорил решение арбитражного суда Стокгольма в связи с тем, что при его принятии арьитрами были допущены "существенные процессуальные нарушения".

Ранее председатель правления российского газового монополиста Андрей Круглов сообщил о том, что "Газпром" отразит в отчетности за 2017 год 2,6 млрд долларов выплаты НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

