ГCЧС хочет через суд закрыть 16 ТРЦ

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружила свыше 15 тыс. нарушений правил пожарной безопасности в ходе проверок объектов с массовым пребыванием людей, заведений охраны здоровья, школ и детсадов. Об этом заявил глава ГCЧС Николай Чечеткин на заседании Кабинета министров, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, на сегодня проверены 1319 объектов, из которых - 937 дошкольных и школьных учреждений, 56 больниц со стационарным лечением, 326 торгово-развлекательных центров и объектов досуга.

"Всего на руководителей объектов наложены 1200 административных взысканий за нарушения требований пожарной безопасности. В суд поданы иски о закрытии 37 объектов, из них: 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учреждений, а также 3 больниц", - сказал Чечеткин.

Наихудшее состояние с выполнением предписаний отмечено в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях.

Ранее сообщалось, что после пожара в ТРЦ в российском Кемерове, который привел к массовой гибели людей, киевские власти инициировали проверки всех столичных ТРЦ на предмет пожарной безопасности.