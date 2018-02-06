Генпрокуратура отрицает факт сотрудничества с Следственным комитетом РФ

Генпрокуратурой проводится расследование по факту содействия Следственным комитетом Российской Федерации террористическим организациям "ЛНВ" и "ДНР" В некоторых средствах массовой информации появились недостоверные сведения о работе Генеральной прокуратуры Украины, в частности, о якобы преследовании украинских военнослужащих по запросу Следственного комитета Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Как сообщается, Генпрокуратура Украины наоборот проводит расследование именно по факту содействия Следственным комитетом Российской Федерации террористическим организациям "ЛНВ" и "ДНР". В частности, привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности. На данный момент установлено, что Следственным комитетом РФ незаконно и безосновательно предъявлено обвинение более 180 украинским военнослужащим. Украинцев обвиняют в применении ими запрещенных средств и методов ведения войны, в результате чего пострадало гражданское население на территориях, которые временно неподконтрольны Украине. Генпрокуратурой уже собраны доказательства о безосновательности обвинений Следственным комитетом РФ нескольких граждан Украины, которые вообще отсутствовали в месте и во время якобы совершения инкриминируемых им преступлений, а следовательно физически не могли обстреливать временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Также, сообщается, что любые запросы СК РФ по этому поводу органами прокуратуры не выполнялись и не выполняются. Напомним, как сообщалось ранее, национальное антикоррупционное бюро Украины по состоянию на 16 января приняло в работу 18 из 151 уголовного производства, которое поступило от Генеральной прокуратуры

