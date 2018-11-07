Генпрокурор Луценко подал президенту заявление об отставке

Генеральный прокурор Юрий Луценко подал заявление президенту Петру Порошенко об отставке. После заявления генерального прокурора Юрия Луценко, а также после голосования в Верховной Раде об отставке, генпрокурору напомнили, что первым его заявление на увольнение должен рассмотреть президент.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Да, сегодня недавно (в среду - ред.) Подал президенту заявление", - сказала она.

В Администрации Президента на вопрос журналистов, получил ли глава государства это заявление, ответили, что Порошенко полетел с визитом в Финляндию и находится там два дня.

Юрий Луценко пообещал 6 ноября, что во вторник подаст заявление о своей отставке, мотивируя такое решение "двоевластием" и уничтожением правоохранительной системы. Напомним, ранее правоохранительные органы были раскритикованы в связи с делом об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Также во вторник в Верховной Раде провели рейтинговое голосование за отставку Луценко. Однако не набралось достаточного количества голосов: "за" отставку генпрокурора проголосовало лишь 38 депутатов из 332.

В среду в Центре противодействия коррупции Луценко напомнили, что первым его заявление на увольнение должен рассмотреть президент Петр Порошенко.

Отметим, что Мустафа Найем назвал "лживым" заявление Луценко об отставке, подчеркнув, что процедура ухода в отставку всем известна: "надо подать документ, и должен подать (заявление об отставке - ред.) президент".

По материалам: Украинская правда