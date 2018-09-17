Генпрокурор: Участие Тумгоева в АТО сомнительно, документы об этом отсутствуют

Экстрадированный в Россию российский гражданин Тимур Тумгоев не информировал о своем участии в военных действиях на Донбассе на стороне Украины, его участие в антитеррористической операции (АТО) сомнительно, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Ни он, ни его адвокат, ни его побратимы ни разу за два года не сообщили о его вероятном участии в каком-либо из добровольческих батальонов или в Вооруженных силах Украины", - заявил Ю.Луценко журналистам в понедельник в Киеве.

Генпрокурор подчеркнул, что каких-либо заявлений о том, что Т.Тумгоев воевал добровольцем на Донбассе, не поступало на протяжении всего процесса экстрадиции.

По словам Ю.Луценко, около года назад после изменения меры пресечения Т.Тумгоеву он "согласно техническим данным украинских спецслужб находился за 30 км от Мариуполя вглубь украинской мирной территории менее чем неделю". "Поэтому о каком-либо фактическом участии господина Тумгоева в АТО мы узнали только из заявлений", - отметил он.

При этом генпрокурор заявил: "Ставлю под сомнение это участие, так как несколько лет назад указом президента и законом Украины урегулирована возможность участия иностранных граждан в войне на стороне Украины, - это делается исключительно на контрактной основе", - подчеркнул он.

Ю.Луценко напомнил, что задерживали Т.Тумгоева на основании "красной карточки" Интерпола, но подчеркнул, что никто "из субъектов международного розыска, кто воевал на украино-российской войне, и имеет соответствующие документы, не может быть выдан в РФ". Это аксиома, которую мы соблюдаем", - сказал генпрокурор.

В свою очередь заместитель генпрокурора Евгений Енин добавил, что в случае, если украинская сторона выявит факты "нечеловеческого обращения к Т.Тумгоеву или применения к нему каких-либо пыток" в РФ, это станет основанием для составления иска в отношении России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей страничке в Фейсбуке проинформировала, что Т.Тумгоєв проиграл 8 судов в Украине, а ЕСПЧ дважды знакомился со всеми материалами и подтвердил отсутствие оснований считать, что Т.Тумгоев преследуется по политическим, этническим или религиозным основаниям.

Она добавила, что генпрокурор Украины неединожды отмечал, что подтверждение участия в АТО является основанием для отказа в выдаче лица РФ.

Ранее в это день активисты партии "Свобода", "Национального корпуса", С14 и других националистических организаций пришли на акцию протеста под здание Генеральной прокуратуры Украины в связи с экстрадицией в РФ добровольца, воевавшего на Донбассе, гражданина РФ Тимура Тумгоева. Они требовали отставки заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина.

В ходе протеста начались беспорядки, участники акции начали бросать брусчатку в двери здания Генпрокуратуры. Они также зажгли мусор, бумагу и другие предметы перед входом в ведомство.

В полиции Киева заявили о семерых правоохранителях, пострадавших в ходе беспорядков. По фактам событий под Генпрокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.