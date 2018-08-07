Геращенко будет требовать от Парубия снять с нее депутатскую неприкосновенность на первом же заседании Рады

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что подготовила на имя спикера парламента Андрея Парубия требование поставить на ближайшем пленарном заседании Рады вопрос о снятии с нее депутатской неприкосновенности.

"Подготовила на спикера ВР Парубия требование на первом же заседании ВР снять с меня по требованию члена "Батькивщины" некоего Сенченко депутатскую неприкосновенность. Он, бывший заместитель главы АП в 2014, который в драматические дни 2014 ни день не был в Крыму, и вместе с Тимошенко за эти 4 года ни разу не был на Донбассе (где я была 80 раз, друзья, под обстрелами и российскими Градами) требует снять с меня неприкосновенность и судить. Из-за моей позиции по Донбассу. Это прекрасно", - написала И.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

При этом она подчеркнула, что будет требовать голосования за снятие неприкосновенности в первый день работы Верховной Рады. "И пусть попробуют не снять и не подать в суд!", - добавила первый вице-спикер парламента.

Позже в своей странице в соцсети Фейсбук И.Геращенко также призвала коллег-депутатов по парламентской коалиции поддержать лишение ее неприкосновенности, а дипломатов из США и стран-членов Европейского Союза – обратить внимание на ситуацию.

"Обращаюсь ко всем коллегам по коалиции… Я буду требовать поставить вопрос о снятии с меня неприкосновенности первым в первый день сентябрьской сессии ВР. И прошу коллег это поддержать", - написала она.

Первый вице-спикер парламента заявила, что хочет суда с "Батькивщиной" касательно отношении к будущему Донбасса.

"Также я хочу обратить внимание посольств США, Франции, Германии, других стран ЕС к этой ситуации. За мою политическую позицию по Донбассу и минским соглашениям, которые, кстати, поддерживает весь мир, члены "Батькивщины" предлагают меня судить. Что же может быть после победы "Батькивщины?", - написала она.

Еще спустя некоторое время И.Геращенко обратилась посредством своей страницы в Фейсабуке в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой арестовать ее "по требованию "Батькивщины".

"Также обратилась к ГП с просьбой моего ареста - по требованию Батькивщины. За мою политическую позицию по Донбассу. Напомню: Тимошенко за четыре года на Донбассе ни разу не была. А меня ее соратники требуют арестовать за позицию по статусу Донбасса. Как мило. Не регионалов, не олигархов, а меня):", - добавила первый вице-спикер парламента.

Ранее в понедельник лидер общественной организации "Сила права", экс-нардеп от партии "Батькивщина" и член данной партии Андрей Сенченко в своей странице в соцсети Фейсбук написал, что "с Геращенко надо снимать неприкосновенность и отправлять на скамью подсудимых" за ее позицию о необходимости продолжить действие особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. "Такого рода призывы являются преступлением", - выразил мнение А.Сенченко.