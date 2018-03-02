Геращенко призывает профильные министерства ускорить согласование списков освобожденных из ОРДЛО украинцев для выплаты помощи

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко призывает ответственные органы ускорить согласование списков украинцев, освобожденных из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), для выплаты помощи.

"Я думаю, что это консолидированное мнение всего парламента, мы обращаемся в Службе безопасности, правительству, к профильным министерствам, Министерству социальной политики, Министерству временно оккупированных территорий, согласуйте, пожалуйста, эти списки как можно бистре и выплатите людям компенсации. Это неправильно, что мы компенсации не можем выплатить дольше, чем люди находились в тюрьмах", - сказал И.Геращенко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

В свою очередь, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что как только СБУ предоставит данные списки, люди смогут получить данные выплаты, так как правительство уже одобрило соответствующие компенсации.

Как сообщалось, 31 января Кабмин поддержал решение о выплате 100 тыс. грн единоразовой помощи освобожденным из ОРДЛО украинским заложникам.

Минсоцполитики письмом от 8 февраля обратилось к СБУ с просьбой предоставить информацию относительно перечня лиц, которые были освобождены из плена 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 г.