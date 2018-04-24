Геращенко прокомментировала решение ПАСЕ о признании оккупации части Донбасса Россией

Первый вице-спикер Верховной Рады прокомментировала решение ПАСЕ о признании оккупации части Донбасса Россией

Фиксация России-оккупанта в международных документах приближает ее руководителей к Гааге. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко у себя в Facebook, комментируя решение ПАСЕ о признании оккупации части Донбасса Российской Федерацией.

"Каждая фиксация России-оккупанта в международных документах приближает ее руководителей-авторов авантюры с Крымом и Донбассом к Гааге", - подчеркнула Геращенко.

Она добавила, что на последней встрече в Минске представители ОРДЛО задали традиционный вопрос, на каком основании утверждается, что Донбасс оккупирован Россией.

"Прочитала политинформацию об общеизвестных и скрываемых только РФ и их марионетками фактах присутствия российских наемников, кураторов, оружия, напомнила, что фактический контроль РФ над оккупированным Донбассом зафиксирован в законе о реинтеграции, а также в резолюциях международных организаций", - отметила Геращенко.

24 апреля 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, в котором признала оккупацию ОРДЛО Российской Федерацией.