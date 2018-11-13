Геращенко: РФ игнорирует предложение собрать заседание "минской площадки"

Украина и ОБСЕ готовы провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с проведением группировками "ДНР/ЛНР" "выборов" на неподконтрольной властям части Донбасса. Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первая вице-спикер Ирина Геращенко.

Она отметила, что украинская сторона направила России официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы, однако ответа пока нет.

"Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент собрать заседание, то есть, 2 стороны ТКГ - Украина и ОБСЕ готовы к встрече. РФ - молчит, никакого ответа, видно, в угаре празднуют "результаты" марионеточных выборов", - написала она в Facebook.

11 ноября на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей прошли "выборы" глав и "депутатов" группировок "ДНР/ЛНР". По факту проведения незаконного голосования в СБУ будут открыты новые производства.

Студентов и сотрудников "бюджетных" организаций и учреждений принудили голосовать на "выборах ДНР", о чем стало известно СММ ОБСЕ и ряду СМИ. В случае отказа участвовать в "выборах" люди могли столкнуться с задержками в зарплатах и своевременным получением медицинской помощи.

Украина, США и Европейской Союз считают нелегитимными "выборы" в неподконтрольных властям Украины районах Донбасса и не признают их результаты. "Выборы" сепаратистов также осудила Великобритания, которая призвала Россию выполнять Минские договоренности. По материалам Новости Донбасса.