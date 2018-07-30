Геращенко: РФ перед выборами может выдать заложников лояльным кандидатам

Российская Федерация может выдать украинских заложников перед выборами лояльным Кремлю кандидатам. Такое мнение в Facebookвыразила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

В частности, Геращенко не исключает, что российский президент Владимир Путин будет использовать карту заложников перед выборами в Украине. В том числе, их могут выдать лояльным Кремлю кандидатам.

"Сегодня эти ощущения еще острее. Тема важная и актуальная для общества, и Кремль будет ее разыгрывать по полной. Ужасно, когда судьбы людей становятся циничным инструментом для воздействия на украинский политический ландшафт", - отметила она.

По ее словам, с марта украинская сторона не получила ответа на предложение обменять заключенных 36 россиян на политзаключенных.

"Все это наводит на мысль, что Кремль будет ждать старта украинской избирательной кампании и затем попытается играть не только на теме заложников, но и более широко - Донбасса, войны и мира, подталкивая к "прямых переговорам" с ОРДЛО", - добавила Геращенко.