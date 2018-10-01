Геращенко увязывает дальнейшие санкции против РФ с пролонгацией закона об особом статусе Донбасса

Дальнейшие санкции против Российской Федерации зависят от пролонгации закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Еще раз повторяю готовность и свою, и министра иностранных дел Павла Климкина встретиться, если в этом есть необходимость, и с представителями фракций, и с представителями внепарламентских сил, чтобы еще и еще раз заявить: это закон санкций, необходимых, чтобы не дать Кремлю вместе со своими лоббистами в Европейском Союзе, отменить санкции", - сказала И.Геращенко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Как сообщалось, 6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.