Глава Нацполиции назвал четыре города Украины с самым высоким уровнем преступности

По словам Князева, Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса - это четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений.

К самым проблемным регионам Украины по количеству правонарушений относятся Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса. А наименьший уровень преступности - в Донецкой и Луганской областях, на территориях, которые не оккупированы пророссийскими боевиками.

Об этом в интервью сайту gazeta.ua рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. "Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса - это четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений", - сказал Князев.

Он также добавил, что среди самых распространенных видов преступления в Украине - кражи. "Весь спектр: из домов, придомовой территории, квартир", - отметил руководитель Нацполиции.

Ранее в полиции констатировали, что за год в Украине стало на четверть больше пьяных водителей.