Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов продлить свой контракт, продолжив работу в компании после 26 марта 2019 года, сообщил он в интервью сайту LB.ua.

"Если акционер посчитает нужным меня оставить на этой должности, мне это интересно. Если посчитает, что нет... 26 марта Кабмин должен будет принять решение: либо продлевать мой контракт, либо расторгнуть. Есть еще вариант - вообще ничего не делать, но эта ситуация нежелательна, поскольку сразу подорвет управляемость компании", - сказал он.

По словам А.Коболева, в случае отказа со стороны правительства продлевать с ним контракт он намерен вернуться к работе в частном бизнесе.

"Думаю, что пойду в частный бизнес. Меня никогда не интересовала госслужба или политическая карьера, но меня всегда привлекал частный бизнес. После работы в "Нафтогазе" в первый раз я ушел в частный бизнес и проработал там четыре года, четыре хороших и приятных года", - добавил А.Коболев.

Как сообщалось, А.Коболев возглавил НАК "Нафтогаз Украины" с конца марта 2014 года.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.