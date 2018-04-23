Главы МИД G7 и Украины обсудили проблематику Крыма, Донбасса и заложников - Климкин

Министры иностранных дел стран "большой семерки" и Украины в ходе неформальной встречи в Торонто (Канада) обсудили вопросы оккупированных территорий Украины и удерживаемых РФ заложников, рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин по итогам встречи.

"Было ощущение, что Украина является частью этого сообщества и те вызовы, которые стоят перед нами сегодня, являются вызовами нашим общим ценностям. Говорили обо всем: от оккупированных Крыму и Донбассу до украинским заложников, которых незаконно удерживает РФ", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Он поблагодарил министра иностранных дел Канады Христю Фриланд, по приглашению которой состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств, "за искренний разговор и дружественную атмосферу ".

"Христя устроила настоящий украинский праздник в своей светлице. Особенно растрогало, что ее дети приготовили все сами, приятно, что коллегам и друзьям из G7 наши украинские блюда пришлись по вкусу. Еще раз благодарю Христю Фриланд за искреннюю поддержку и особое украинское гостеприимство в Торонто!", - написал П.Климкин.