Главы МИД стран "нормандской четверки" обсудят освобождение заложников в Мюнхене

Вопрос освобождения заложников будет обсуждаться министрами иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявляет представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Вопрос заложников (освобождения заложников) будет одним из приоритетных и ключевых во время встречи министров иностранных дел в "нормандском формате", которая состоится уже на этой неделе на полях конференции по безопасности в Мюнхене", - сказала И.Геращенко на брифинге в Киеве в четверг.

По ее словам, работа по освобождению украинских граждан - заложников, которые находятся как на оккупированной территории, так и на территории РФ Федерации - идет постоянно, и для этого используются разные каналы. "Поверьте, мы работаем, мы работаем через разные каналы, о которых говорим только после того, как удалось кого-то вытянуть. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут определенные хорошие новости об освобождении украинцев", - сказала И.Геращенко.

Она подчеркнула, что над этим работает и президент Украины.

При этом И.Геращенко отметила, что освобождение заложников зависит от президента РФ Владимира Путина. "Вопрос освобождения заложников зависит от одного человека. Его фамилия Путин. И поэтому очевидно, что очень важно об этом говорить именно с ним", - сказала она.

И.Геращенко подчеркнула, что основным заданием 2018 года является освобождение заложников не только с оккупированной территории, но и "разблокировка процесса освобождения политзаключенных Кремля".

Как сообщалось, встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" запланирована на 16 февраля текущего года в Мюнхене.