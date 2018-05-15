Госдеп опроверг расширение полномочий в Украине спецпредставителя Волкера

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) не расширял полномочия своего специального представителя по вопросам Украины Курта Волкера. Об этом сообщила руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослпава Гонгадзе, опровергнув свое предыдущее заявление об увеличении полномочий Волкера. Так, в офисе пресс-секретаря Госдепа США ей сообщили, что Волкеру не расширяли полномочий по Украине. "В ответ на комментарии, которые я сделала вчера на телеканале 112, Госдеп ответил: "Посол Волкер продолжает выполнять функции переговоров как специальный референт Украины, и его мандат остается неизменным. Политика США заключается в том, чтобы стремиться к полному восстановлению территориальной целостности Украины", - написала Гонгадзе в twitter.

Ранее руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе сообщила, что спецпредставнику Госдепартамента по вопросам Украины Курту Волкеру продлили мандат и расширили полномочия. Отметим, что 14 мая 2018 года спецпредставитель Волкер прибыл на Донбасс.

