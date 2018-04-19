Госдеп призвал Россию вывести войска с Донбасса

В США отреагировали на обстрел работников ДФС, и пользуясь случаем, напомнили РФ о необходимости выполнить свои обязательства по минским соглашениям

В Государственном департаменте США осудили обстрел боевиками гражданских служащих Донецкой фильтрационной станции и призвали Россию вывести войска с Донбасса. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В результате обстрела работников ДФС были ранены пять человек, а сама станция прекратила работу, хотя снабжает водой почти 350 000 украинцев, живущих по обе стороны от линии соприкосновения.

В Госдепе призвали возглавляемые Россией силы и Вооруженные силы Украины разрешить работникам проводить ремонт и предотвратить новый гуманитарный кризис.

Департамент также воспользовался возможностью, чтобы напомнить России о необходимости вывести свои войска из Восточной Украины и полностью выполнить свои обязательства по минским соглашениям. "Поскольку Россия спровоцировала конфликт и продолжает вооружать, обучать и участвовать в боях в Донбассе, РФ несет ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины", - добавили в Госдепе.