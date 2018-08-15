Госдеп США: РФ пытается дестабилизировать Украину через Азовское море

В Госдепе США выступили в поддержку суверенитета Украины и подчеркнули, что недавние действия РФ в акватории Азовского моря - попытка дестабилизации украинского государства.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале "Голос Америки". "Мы считаем преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером попыток РФ дестабилизировать Украину. США продолжают поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах. Мы также призываем Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море", - заявили американские дипломаты.