Госдепартамент США одобрил поставки Украине комплексов Javelin

Американский госдепартамент дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщается на сайте Агентства по оборонному сотрудничеству Пентагона.

"Государственный департамент в принципе одобрил возможные военные поставки Украине ракет Javelin и командных пусковых установок на сумму $47 млн", - говорится сообщении, размещенном на сайте агентства.

В нем указывается, что агентство направило соответствующий проект сделки для утверждения в Конгресс.

Агентство сообщает, что Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей.

"Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать долгосрочные оборонные возможности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и будут отвечать требованиям национальной обороны", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что поставки "не нарушат базовый военный баланс в регионе".