Госпогранслужба предупредила об особенностях режима военного положения

Государственная пограничная служба Украины напомнила об основных правилах пограничного контроля в регионах вблизи оккупированного Донбасса и АР Крым в условиях военного положения, который действует в Украине по 26 декабря включительно. Об этом сообщил отдел коммуникаций со СМИ администрации ГПСУ, передает УНН.

"При наличии правовых оснований и в случае, если граждане не могут четко объяснить цели своего путешествия в Украину, не имеют надлежащих документов на право пересечения границы или превысили срок пребывания в нашем государстве и т.п., иностранцам и лицам без гражданства запрещается въезд в Украину в определенном законодательством порядке", - говорится в сообщении.

В то же время, лица, имеющие дипломатический статус в Украине, являются обслуживающим персоналом транспортных средств, а также прибывают в Украину при наличии документов, подтверждающих постоянное или временное проживание на территории Украины, могут четко подтвердить цель своей поездки, или их поездка носит гуманитарный характер, среди которых смерть или тяжелая болезнь близких родственников, лечение, обучение, приглашение на участие в определенных проектах или соревнованиях и т.п., через границу будут пропускаться. Добавим, что это будет действовать в отношении таких граждан в случае отсутствия вынесенного им ранее запрета во въезде в Украину.

Провокационными являются заявления России и обвинения в тотальном ограничении поездок для ее граждан. Ежесуточно через границу из России в Украину следует около 800 граждан РФ. Отметим, что граждане России въезжают в Украину по заграничным, дипломатическим или служебным паспортам.

При этом сама российская сторона без объяснения всяких причин возвращает от границы украинцев, что отмечают украинские пограничники. При этом украинские пограничники в случае возврата иностранного гражданина составляют карточки отказа с четким законодательным объяснением, который выдается человеку на руки, а российская сторона действует не в правовом поле и не предоставляет никаких документов о возвращении.

Чтобы избежать любых возможных спекуляций, Госпогранслужба Украины также обращает внимание, что в период военного положения пропуск лиц в ТОТ АР Крым через административную границу осуществляется только по украинским документам. В то же время исключения будут приниматься в отношении представителей иностранных СМИ, правозащитных организаций, гуманитарных миссий и др., в случае наличия у них необходимых документов и полученных специальных разрешений, выданных Государственной миграционной службой Украины, как это предусмотрено законодательством.

В каждом отдельном случае будут приниматься исключительные решения непосредственно в контрольных пунктах въезда-выезда. При этом те иностранные граждане, которые на законных основаниях до этого выехали на оккупированный полуостров, смогут вернуться беспрепятственно.

Также отметим, что в районе проведения ООС по решению командующего Объединенных сил в КПВВ установлен особый режим пересечения линии соприкосновения, в частности ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины. Право пересечения линии соприкосновения будут представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Что касается остальных иностранных граждан решения на пропуск на временно оккупированную территорию Украины будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или потребности пересечения линии соприкосновения с гуманитарной целью.

Добавим, что никаких ограничений в отношении граждан Украины нет.

Украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.