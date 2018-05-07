Готовится подозрение одному из руководителей ГМС за продажу украинских паспортов иностранцам

Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины с декабря 2017 года по апрель 2018 года зафиксировало неоднократные факты получения одним из высокопоставленных чиновников Госмиграционной службы (ГМС) средств за предоставление гражданства Украины иностранцам, в том числе гражданам РФ, сообщил первый заместитель главы СБУ Павел Демчина.

"В ближайшие дни вы узнаете о подозрении одному из высокопоставленных чиновников Государственной миграционной службы, который за деньги продавал украинские паспорта иностранным гражданам. На данное время этот человек уволился по собственному желанию", – сказал он журналистам в Киеве в понедельник.

По его словам, 12-13 апреля текущего года Главное управление (Главк "К") провело ряд следственных действий, изъяло значительные суммы наличных и материалы приобретения иностранцем гражданства Украины по территориальному происхождению.

П.Демчина уточнил, что "услуга" предоставления гражданства Украины стоила от $3 до $5 тыс.

Отвечая на вопрос журналистов о работе Главка К под его руководством в противодействии коррупции по этому направлению, первый заместитель главы СБУ отметил, что в целом за 2015 - первый квартал 2018 года с "деньгами в руках" были задержаны 37 работников ГМС, а к разным видам и срокам наказаний осуждены 16 человек. Он добавил, что всего в отношении преступлений в ГМС открыто 48 уголовных производств.

"Речь идет сейчас не о рядовых сотрудниках ГМС, а начиная от руководителей секторов и отделов территориальных органов до начальника ГМС в Киеве, первых заместителей в Одесской и Луганской областях и начальника управления и директора департамента в центральном офисе ГМС", - сказал он.

П.Демчина подчеркнул, что никакой другой правоохранительный орган не может похвастаться такими показателями борьбы с коррупцией в этом ведомстве, и этот факт полностью опровергает обвинения в адрес Службы о якобы причастности ее сотрудников к незаконной выдаче паспортов.

Первый заместитель главы СБУ также отметил, что со вступлением в силу безвизового режима с ЕС в 2017 году возник повышенный спрос на биометрические паспорта, который привел к очередям по их оформлению и выдаче и усилил коррупционные риски в деятельности работников ГМС.

В частности, в 2018 году Главк "К" пресек противоправную деятельность директора департамента по вопросам гражданства, регистрации работы с гражданами с временно оккупированных территорий Украины ГМС и замначальника отдела этого же департамента, которые за 800 грн ускоряли изготовление паспортов, "обслуживая" в месяц в среднем 100 человек. Указанные должностные лица были задержаны во время получения части неправомерной выгоды.

В тоже время П.Демчина заявил, что такая эффективная борьба с отдельными фактами коррупции доказывает способность Украины выполнять свои обязательства перед ЕС по безвизовому режиму. Он подчеркнул, системная коррупционная вертикаль в сфере миграционной политики в Украине отсутствует.

Первый заместитель главы СБУ также уточнил, что в целом за 2015-2018 годы по материалам СБУ служебным лицам госорганов было сообщено о подозрениях в рамках 2358 уголовных производств, в которых расследовалось 2030 преступлений коррупционного характера, поэтому борьба с коррупцией в ГМС – это лишь одно из направлений деятельности Глава "К".

Как сообщалось, 13 апреля министр внутренних дел принял отставку замглавы ГМС Татьяны Никитиной, занимавшую этот пост с апреля 2014 года, а 18 апреля правительство уволило ее с должности по соглашению сторон.