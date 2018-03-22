ГПУ будет просить для Савченко арест без залога

Генпрокуратура будет просить в суде избрать для народного депутата Надежды Савченко меру пресечения в виде ареста без альтернативы внесения залога.

Об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генпрокуратура будет просить ареста, поскольку статьи, которые инкриминируют Савченко, не предусматривают другой меры пресечения", - отметила она.

Сарган добавила, что судебное заседание по избранию меры пресечения парламентарию 22 марта не состоится, о его времени и месте ГПУ сообщит дополнительно.

Как сообщалось, в четверг Верховная Рада дала согласие Генпрокуратуре на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. За согласие на привлечения Савченко к уголовной ответственности проголосовал 291 депутат, задержание - 277, арест - 268 депутатов при минимально необходимых 226. Читайте также: Депутатский статус Савченко будет неизменен до решения суда - спикер

После голосования Савченко оставила свою карточку для голосования работникам аппарата Верховной Рады и вышла из здания парламента. Сразу после этого следователь СБУ сообщил Савченко о подозрении в подготовке теракта в Киеве, вручил памятку подозреваемого лица и предложил ей пройти в управление СБУ в г. Киеве и Киевской области для составления протокола о задержании.