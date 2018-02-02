ГПУ на следующей неделе внесет в Раду представление о лишении неприкосновенности нардепа Бакулина

Генеральная прокуратура Украины на следующей неделе внесет в Верховную Раду Украины представление о лишении неприкосновенности нардепа от "Оппоблока" Евгения Бакулина. Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. "На данном этапе также запланировано представление в Верховную Раду Украины с просьбой предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина", - сказал он. Это представление, по его словам, будет внесено в Раду на следующей неделе. Отметим, 21 марта 2014 года Бакулин был арестован. Нанесенный им ущерб государству оценивается в сумму около 4 млрд долларов. 25 апреля 2014 года Печерский районный суд Киева освободил Бакулина из-под ареста под залог в 10 млн гривен. Напомним, в июле 2017 года Луценко заявлял, что Генеральная прокуратура Украины намерена внести в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

