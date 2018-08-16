ГПУ подала апелляцию по зарытию дела против Кернеса

Генеральная прокуратура Украины подала апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы по закрытии дела относительно городского головы Харькова и его охранников.

Об этом в четверг в своем Facebook сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"16 августа Генпрокуратура установленным порядком подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г. Полтава на решение этого суда о закрытии дела в отношении Кернеса", - написал Лысенко.

10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса и его охранников относительно пыток людей. Судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное дело.

В ГПУ по факту закрытия судом дела против Кернеса открыли уголовное производство.

Потерпевший по делу в отношении мэра Харькова Сергей Ряполов также заявил, что намерен обжаловать закрытие производства.