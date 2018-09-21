ГПУ получила представление от САП на нардепа Мосийчука

Генеральная прокуратура Украины получила от Специализированной антикоррупционной прокуратуры представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Игоря Мосийчука. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"ГПУ получила представление от САП на народного депутата Игоря Мосийчука. Генеральный прокурор передал документ в управление правового обеспечения для анализа документа. После заключения управления будет принято решение о дальнейшей судьбе представления - или оно будет подписано и передано в ВР, или возвращено в САП для доработки", - сообщила Сарган.

Напомним, 18 сентября в Верховную Раду поступили представления от Генерального прокурора о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. По материалам УНН.