ГПУ завершила следствие по делу Януковича и его окружения

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завершила следствие по делу экс-президента Украины Виктора Януковича и чиновников его окружения. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, передает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. "Завершено следствие по делу Януковича, Азарова, Арбузова, Клименко, Бойченко, Лавриновича", - отметил Луценко. Что касается "коррупционеров действующей власти", то, по словам генпрокурора, - закон позволяет органам прокуратуры противодействовать исключительно против чиновников невысокого ранга: инспекторов, председателей определенных государственных подразделений, земельных управлянь, пенсионных фондов, коммунальных хозяйств и т. д. "В прошлом году Генеральная прокуратура Украины не только задержала рекордное количество коррупционеров, но и сейчас уже есть 1700 приговоров по этим делам", - отметил Луценко.

Во время брифинга в Днепре в четверг, 19 апреля, Луценко отметил, что у него есть материалы, которые являются основанием для снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов. Отметим, что Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Александра Лавриновича.

