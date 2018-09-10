Гражданин РФ попросил в Украине статус беженца

Гражданин России 1994 года рождения из-за преследований на территории РФ попросил в Украине политическое убежище. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, мужчина решил пересечь государственную границу вне пункта пропуска и был задержан на участке отдела пограничной службы Золочев в Харьковской области.

Отмечается, что россиянин обратился за предоставлением статуса беженца "для сохранения своей жизни".

"В разговоре он пояснил, что у себя на родине активно противодействовал агрессивной государственной политике и за свои политические взгляды подвергался преследованиям со стороны российских правоохранительных органов и сейчас находится в розыске на территории РФ", - сообщили в ГПСУ.

В данный момент гражданина РФ передали представителям миграционной службы Украины.

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