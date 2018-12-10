Гриценко и Чумак призывают Садового, Вакарчука и ряд других общественно-политических деятелей к объединению

Лидер партии "Гражданская позиция" и руководитель его избирательного штаба, лидер движения "Хвыля" Виктор Чумак призывают других потенциальных кандидатов в президенты и общественно-политических деятелей к объединению.

"Мы предлагаем и Святославу Вакарчуку, и Андрею Садовому, и Роману Бессмертному, и Николаю Катеринчуку, и Николаю Томенко, "Силе людей" и другим, разделяющим общие ценности, объединить усилия и идти на выборы, чтобы не просто поучаствовать, а побеждать", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

С аналогичным призывом выступил и народный депутат Виктор Чумак, который объявил о поддержке А.Гриценко на выборах и возглавил его избирательный штаб