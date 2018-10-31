Гройсман и Парубий встретятся в Киеве с Меркель

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг, 1 ноября, встретится в Киеве с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча запланирована на 15:30. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины. Что именно стороны обсудят во время встречи пока неизвестно.

"1 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.

Кроме того, с Ангелой Меркель также встретится и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Как сообщалось ранее, во время встречи президента Украины Петра Порошенко и Ангелы Меркель стороны обсудят ситуацию в аннексированном РФ Крыму и оккупированном Донбассе, а также российскую агрессию в Азовском море и Керченском проливе.

Также Порошенко и Меркель скоординируют дальнейшие шаги по обеспечению реализации Минских договоренностей и усилению международной коалиции в ее противодействии российской агрессии. Кроме того, будут обсуждаться вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, укрепления энергетической безопасности как неотъемлемой составляющей европейской и всемирной системы безопасности.

Ангела Меркель подтвердила намерение посетить Украину этой осенью во время последнего разговора с Петром Порошенко. Предстоящий визит станет вторым за последние четыре года. Предыдущий состоялся в августе 2014 года. По материалам: Интерфакс-Украина, ZN.UA