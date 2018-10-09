Гройсман: Мы возместим людям убытки, которые могут повлечь взрывы снарядов на артскладах близ Ични

Правительство Украины не оставит без поддержки жителей населенных пунктов Ичнянского района Черниговской области, которые оказались в опасности из-за возгорания на складах 6-го арсенала Министерства обороны с последующей детонацией боеприпасов, заявляет премьер-министр Владимир Гройсман.

"На территории вероятного поражения живут около 18 тыс. человек. Но пока информации о существенных разрушениях нет. Разводить панику не надо. Если что-то разрушится - все восстановим. Мы возьмем это на себя. Главное - чтобы люди были сохранены", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба Кабмина во вторник вечером.

Премьер отметил, что сейчас в районе работают 18 пунктов временного пребывания, куда подвозят людей из мест повышенной опасности. Количество эвакуированных составляет около 12 тыс. человек. "Люди расположены, надо отдать должное местной власти - питанием обеспечены, медикаменты есть. Там, где надо, начинается отопительный сезон. Все организовано согласно плану, утвержденному на случаи подобных ситуаций", - отметил он.

Как сообщалось, информация о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле пгт Дружба (Ичнянский р-н, Черниговская обл.) поступила в 3.30 вторника, 9 октября. Пострадавших среди военнослужащих, сотрудников ВСУ и гражданского населения в результате взрывов боеприпасов нет.

Из-за ЧП эвакуируют население из 38 населенных пунктов. По данным Черниговской ОГА, численность подлежащих эвакуации жителей составляет 18 794 человека. По состоянию на 11.00 вторника В Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что уже эвакуированы более 12,3тыс. человек. Кроме того в ОГА проинформировали, что 63 человека обратились за медицинской помощью в связи с плохим самочувствием из-за задымленности в результате ЧП.

С 4:22 вторника было закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км от горящих складов, также запрещено движение по близлежащим дорогам.

По факту ЧП на складах военная прокуратура открыла уголовное производство по статье "халатность" (ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины). В Службе безопасности Украины сообщили, что расследуют несколько версий пожара на территории складских помещений в/ч ВСУ, в частности, отрабатывают версию о возможной диверсии.

Согласно информации Генштаба ВСУ, ситуация на складах по состоянию на 17:00 вторника позволяет уже в ближайшее время приступить силами пожарных расчетов ВС Украины и ГСЧС Украины к тушению очагов пожара по периметру технической территории.

При этом в ГСЧС Украины информировали, что в районе горящих складов сосредоточены силы общей численностью 764 человека и 163 единиц техники, а Госслужба по ЧС создала резерв численностью 109 человек и 23ед. пожарной техники. Кроме этого, приведены в готовность два пожарных самолета, медицинские самолет и вертолет и в резерве на железнодорожных станциях Прилуки, Конотоп, Нежин, Киев-пассажирский, Дарница, Полтава и Кагамлыцкая находятся 7 пожарных поездов, однако ввиду продолжающихся взрывов спасатели пока не могут приступить к ликвидации ЧП.