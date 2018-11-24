Гройсман о голодоморе: Мы всегда будем помнить об этом преступлении против нашего народа

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что позиция Украинского государства всегда будет направлена на содействие признанию во всем мире Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом говорится в обращении главы правительства по случаю Дня памяти жертв голодоморов, опубликованном на Правительственном портале.

"Позиция украинского государства всегда будет направлена на содействие признанию во всем мире Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и максимальное распространение информации об этом преступлении большевистского тоталитарного режима. Мы не имеем права забыть о событиях, которые стали частью нашей истории. Мы всегда будем помнить об этом ужасном преступлении против нашего народа", - отметил Гройсман.

Он напомнил, что в течение ХХ века украинская нация пережила немало трагических страниц, в том числе три страшных голодомора: 1921-1923, 1932- 1933, 1946-1947 годов, которые стали орудием для уничтожения украинцев по национальному признаку.

Премьер-министр подчеркнул, что 24 ноября украинцы отмечают 85-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов, по его словам, одного из самых ужасных преступлений во всей мировой истории.

"По самым осторожным подсчетам специалистов, было уничтожено по меньшей мере 3,9 млн украинцев. Украинское село превратилось в смертельную пустошь", - рассказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что исторические документы дают все основания утверждать, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом - спланированным физическим истреблением украинского крестьянства как социальной, культурной и экономической основы украинской нации. Глава правительства добавил, ряд стран и международных организаций признают этот факт и дают надлежащую политико-правовую оценку тем драматическим событиям в Украине.

В то же время Премьер-министр призвал всех зажечь сегодня свечу памяти и почтить жертв Голодомора 1932-1933 годов, а также жертв голодоморов 1921- 1923 и 1946-1947 годов минутой молчания.