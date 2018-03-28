Гройсман поручил провести масштабные проверки ТЦ, школ и детсадов в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству внутренних дел (МВД) и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) провести масштабные проверки торговых центров, детсадов и школ после пожара в российском Кемерово. Об этом Гройсман заявил на заседании Кабмина. "Мы даем поручение МВД и ГСЧС совместно с другими органами власти, местными органами провести масштабную проверку торговых центров, школ, детсадов и детских клубов на безопасность", - заявил Гройсман. Он также отметил, что через месяц ГСЧС отчитается о результатах проверок по всей стране. По его словам, Украина нуждается в жесткой системе контроля, чтобы не допустить трагедий в местах массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Кемерово общее число погибших составило 64 человека, более 40 из которых - дети. Пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта, огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обвалилась.

