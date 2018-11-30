Гройсман предложил зеркально арестовывать российские корабли

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Евросоюз применить более жесткие санкции в отношении России и предложил зеркально отвечать агрессору. Об этом глава правительства рассказал в интервью Die Welt.

"Если Россия незаконно арестовывает наши корабли и сажает наших морских пехотинцев в тюрьму, то российские корабли должны быть арестованы", - заявил премьер-министр Украины, добавляя, что против России надо вести зеркальные меры.

По словам Гройсмана, конфликт в Керченском проливе "еще раз продемонстрировал", что Россия является "агрессором и оккупантом".

Также премьер-министр раскритиковал "Северный поток - 2", заявив, что этот проект вредит не только Украине, но и целому континенту.

Напомним, 25 ноября российские пограничники захватили в Керченском проливе три украинских судна и взяли в плен 24 моряка. После этого в 10 областях Украины ввели военное положение. По материалам Укрудпром.