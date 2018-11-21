Гройсман принял ряд кадровых решений по министрам
Премьер-министр Владимир Гройсман предложил назначить нового министра финансов, главу Министерстве по делам ветеранов, а также уволить министра агрополитики
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает "ДС".
"По итогам консультаций с парламентской коалицией и руководствуясь нормами законодательства, премьер-министр Украины принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Украины Оксану Маркарову, которая сейчас выполняет обязанности министра", - говорится в сообщении.
Также Гройсман предлагает назначить нардепа Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов.
"Он также предложил парламентариям рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины", - добавили в пресс- службе.