Гройсман принял ряд кадровых решений по министрам

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил назначить нового министра финансов, главу Министерстве по делам ветеранов, а также уволить министра агрополитики

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает "ДС".

"По итогам консультаций с парламентской коалицией и руководствуясь нормами законодательства, премьер-министр Украины принял решение направить в Верховную Раду представление на назначение на должность министра финансов Украины Оксану Маркарову, которая сейчас выполняет обязанности министра", - говорится в сообщении.

Также Гройсман предлагает назначить нардепа Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов.

"Он также предложил парламентариям рассмотреть поданное ранее заявление Тараса Кутового о его увольнении по собственному желанию с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины", - добавили в пресс- службе.