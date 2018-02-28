Гройсман прокомментировал возможный совместный поход с БПП и Народным фронтом в выборы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что неправильно говорить о распределении квот между политическими силами в партийном списке для участия в будущих выборах Верховной Рады.

"Не очень правильная постановка вопроса о том, что кто-то с кем-то о чем-то договорился и делит какие-то проценты. Если мы будем смотреть на любые политические цели как на проценты, которыми делятся бизнесмены на базаре, считаю, что это унизительно, в том числе для демократии, развития парламентаризма ", - сказал он на брифинге в среду в Киеве, комментируя вопрос о возможном совместном походе на выборы партий БПП и "Народного фронта".

По его мнению, за год до очередных парламентских выборов необходимо сконцентрироваться на кропотливой работе в интересах граждан и государства вместо "политических игрищ".